Futebolista italiano é suspenso por 10 meses e falha o Euro 2024

Sandro Tonali, que se mudou para o Newcastle no verão por 70 milhões, assumiu a culpa num esquema de apostas ilegais em Itália e aceitou o castigo

O futebolista italiano Sandro Tonali aceitou uma pena de 10 meses de suspensão desportiva mais oito de reabilitação, incluindo 16 reuniões presenciais, pelo envolvimento num esquema de apostas ilegais em Itália, anunciou a presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC) .

A sanção foi acordada entre os advogados do médio de 23 anos e a procuradoria federal da FIGC. Fica a faltar apenas a validação do castigo pela Procuradoria Geral do Desporto.

O médio, de 23 anos, que se mudou no último verão do AC Milan para o Newcastle, de Inglaterra, a troco de 70 milhões de euros, recebeu um castigo semelhante ao do compatriota Nicolò Fagioli, que apanhou 12 meses de suspensão, cinco dos quais a cumprir em atividades obrigatórias, incluindo terapia e trabalho comunitário.

"As regras preveem um certo número de anos de sanções, está prevista a confissão e atenuantes. Os rapazes colaboraram para além do esperado, por isso continuamos a respeitar as regras que estabelecemos", afirmou Gabriele Gravina, o presidente da FIGC.

Tonali não vai poder voltar a jogar esta temporada pelo Newcastle e, caso a Itália se qualifique, não poderá também participar no Euro 2024, na Alemanha.