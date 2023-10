Como se explica a falta de papel higiénico nas escolas italianas?

Do papel higiénico ao sabonete, há escolas italianas que não fornecem os materiais básicos aos seus alunos. Os pais são muitas vezes obrigados a fazer contribuições significativas para ajudar no financiamento.

Em muitas escolas italianas, os alunos sabem que há uma coisa que não se devem esquecer de levar: o próprio papel higiénico, porque é provável que não encontrem nenhum nas casas de banho.

No TikTok, os estudantes do ensino secundário brincam com a situação.

Outros alunos falam do facto de terem de pedir papel higiénico ao porteiro de cada vez que se dirigem às casas de banho e de lhes serem atribuídas apenas algumas folhas, em vez do rolo inteiro.

Num vídeo da aplicação, dois alunos são questionados sobre o que está mal no sistema escolar do país. "As infraestruturas são velhas e estão a cair aos bocados, muitas vezes não há sabão nas casas de banho, não há papel higiénico", diz uma rapariga.

Outro TikToker italiano partilha com os colegas os direitos dos alunos que as escolas muitas vezes não respeitam, incluindo o direito de encontrar sabão e papel higiénico nas casas de banho e de ter aquecimento nas salas de aula no inverno. Os radiadores são muitas vezes desligados ou estão avariados, o que dá origem a greves de estudantes durante o inverno.

Houve um breve momento, em 2016, em que este problema de décadas foi revelado ao resto do mundo, quando jornais britânicos indignados escreveram que uma escola primária italiana tinha pedido às crianças que trouxessem o seu próprio rolo de papel higiénico devido à falta de financiamento.

Em Itália, esta revelação não foi de todo notícia de primeira página, mas sim um problema que tem afetado gerações de estudantes.

Em 2017, a Cittadinanzattiva - uma organização sem fins lucrativos que promove os direitos dos cidadãos em Itália - informou que 47% das escolas do país não tinham papel higiénico e 64% não tinham sabão.

O problema não desapareceu desde então. No início deste ano, 277 pais da cidade de Ferrara assinaram uma petição pedindo à direção da escola local para fornecer papel higiénico nas escolas primárias da cidade.

Porque é que as escolas italianas não têm o essencial?

"A Itália não investe muito na educação, de facto, gasta muito menos do que outros países europeus", disse Adriana Bizzarri, da Cittadinanzattiva, à Euronews.

"Este ano, as despesas do país com o setor público da educação foram de 7000 euros por aluno no jardim de infância e na escola primária e até 9000 euros por aluno no ensino secundário. Noutros países europeus, a despesa média é de 10 000 euros por aluno", acrescentou.

Espera-se agora que o país gaste parte do fundo de recuperação da COVID-19, no valor de 191,5 mil milhões de euros, no setor da educação.

"Mas só veremos estes resultados em 2026", disse Bizzarri, "e parte deste dinheiro vai ser gasto em trabalhos de manutenção de infraestruturas antigas".

Nem todas as escolas são iguais

Embora o setor educativo italiano seja, de um modo geral, subfinanciado, há escolas que não enfrentam tantas dificuldades e podem facilmente fornecer o essencial aos seus alunos.

Isto deve-se ao facto de o sistema escolar italiano promover a autonomia de cada instituto e da sua gestão, com o Estado a conceder fundos de acordo com o número de alunos, professores e funcionários de cada escola.

Embora esta autonomia possa ser boa, disse Bizzarri, também permite situações em que as escolas com dificuldades têm de recorrer a pedidos de ajuda aos pais para financiar a escola.

No início do ano letivo, as escolas podem pedir uma contribuição voluntária aos pais, um pagamento único cujo montante pode variar de escola para escola e não está regulamentado a nível estatal.

Este dinheiro deverá ajudar as escolas a oferecer melhores serviços aos seus alunos. Embora não seja obrigatório, os pais são muitas vezes objeto de pressão social para ajudar.

"Não há uma lista oficial de preços", diz Bizzarri. "Há escolas primárias que pedem 30 euros". "No ensino secundário, esta contribuição voluntária pode situar-se entre 100 e 180 euros", continuou.

"Estas contribuições podem ser significativas, especialmente se tivermos em conta que, em Itália, a escola é gratuita para os alunos até aos 16 anos".

Mas o resultado deste sistema de "contribuição voluntária" é um fosso cada vez maior entre as escolas mais ricas e as mais pobres, com as primeiras a beneficiarem das contribuições mais generosas dos pais com rendimentos mais elevados.

Um professor de uma escola primária na Sardenha disse à Euronews que os professores gastam frequentemente o seu próprio dinheiro para comprar material para os seus alunos. Os professores italianos estão entre os mais mal pagos da União Europeia.

Adriana Bizzarri afirmou que a situação parece ter melhorado após a pandemia da COVID-19, com as escolas de todo o país a darem mais atenção à higiene, limpando mais e até comprando regularmente papel higiénico.