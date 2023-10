Crescente Vermelho alerta para ataques a hospitais em Gaza

De Euronews

Israel acusa Hamas de esconder postos militares nos estabelecimentos hospitalares

Logo após o bombardeamento nas imediações, o Crescente Vermelho palestiniano fez um vídeo para mostrar as consequências do ataque no hospital Al-Quds, em Gaza.

Diz a organização que não é a primeira vez que acontece e que os avisos de Israel para evacuar imediatamente o espaço não servem de nada.

"Não temos recursos para evacuar o hospital Al-Quds. Temos mais de 400 pacientes no hospital. Muitos deles estão nos cuidados intensivos. Evacuar significa matá-los. Temos no hospital mais de 14 mil civis, que fugiram devido aos bombardeamentos constantes", afirma Nebal Farsakh, porta-voz do Crescente Vermelho.

Israel assegura que o Hamas está a utilizar os hospitais para camuflar infraestruturas militares, sobretudo o maior hospital de Gaza, Shifa, que denuncia por sua vez estar a ser também alvo de ataques aéreos.