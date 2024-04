Pelo menos 27 mortos em ataques aéreos israelitas em Rafah

De Euronews com AP

Bombardeamentos israelitas durante a última noite atingiram três casas em Rafah. Entre os mortos, estão pelo menos cinco crianças.

Pelo menos 27 pessoas, incluindo cinco crianças, foram mortas em ataques aéreos israelitas na cidade de Rafah, no sul de Gaza, durante a última noite. De acordo com a Al Jazeera, os bombardeamentos atingiram três casas.

Israel tem lançado ataques aéreos regularmente contra Rafah desde o início da guerra e ameaçou realizar ataque terrestres, alegando que Rafah é a última grande fortaleza do Hamas no enclave palestiniano.

Mais de um milhão de palestinianos tiveram de procurar refúgio na cidade que faz fronteira com o Egito, após os constantes ataques no norte e centro de Gaza.

Os Estados Unidos e a restante comunidade internacional instaram Israel a não invadir Rafah, temendo uma catástrofe humanitária.

Esta segunda-feira, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken inicia uma nova missão diplomática no Médio Oriente, a sétima desde que a guerra entre Israel e o Hamas começou há mais de seis meses.

Com uma primeira visita pela Arábia Saudita para discutir com parceiros árabes um plano pós-guerra para Gaza, Blinken também deverá viajar até Israel e ao Egito.

Uma delegação do Hamas também é esperada esta segunda-feira no Cairo para discutir uma proposta de cessar-fogo elaborada por mediadores do Qatar e do Egito.