Direitos dos transexuais na Europa: Qual é a posição do seu país?

Embora algumas nações europeias tenham sido elogiadas pelas principais organizações de pessoas trans pelo seu empenho em melhorar os direitos do grupo marginalizado, outras - incluindo a Eslováquia e o Reino Unido - foram informadas de que ainda têm um longo caminho a percorrer.

Os direitos das pessoas transgénero são sempre um tema de discussão.

Esta semana, no Japão, o Supremo Tribunal do país decidiu que uma lei que exigia que os transexuais removessem os seus órgãos reprodutivos para poderem mudar oficialmente de género era inconstitucional.

A decisão, tomada pelos 15 juízes do Grande Tribunal, foi a primeira sobre a constitucionalidade da lei japonesa de 2003 que exige a remoção dos órgãos reprodutores para uma mudança de género reconhecida pelo Estado - uma prática há muito criticada por grupos médicos e de direitos internacionais.

Mais perto do nosso país, a situação não é muito clara - e é igualmente polémica.

Embora um relatório recente da Transgender Europe (TGEU) tenha mostrado que a abordagem europeia aos direitos dos transexuais tem feito progressos positivos, há também um aumento notável da reação anti-trans por parte de alguns governos e de vários meios de comunicação social.

Embora tenha havido progressos na implementação de mais direitos para as pessoas trans na Europa durante 2022 e 2023, isso apenas se baseia no regresso ao progresso de 2022, que se seguiu a anos de diminuição dos níveis de direitos.

Mas o quadro não é totalmente positivo.

O TGEU afirma que o risco de regressão e de retrocesso anti-trans em várias partes do continente continua a ser uma questão premente para a comunidade.

A Eslováquia está particularmente em risco de retrocesso. O debate sobre a possibilidade de proibir o reconhecimento legal do género tem sido intenso.

A Roménia, a Letónia, a Lituânia, o Chipre, a Bielorrússia e a Bulgária são também considerados países fracos no que diz respeito à proteção das pessoas trans.

No outro extremo da escala, os países elogiados pelo desenvolvimento dos direitos das pessoas trans foram a Espanha, a Moldávia, Andorra, a Finlândia e a Islândia.

Este ano, a Islândia conseguiu ultrapassar Malta e ficar no topo da classificação.

A Espanha também fez grandes mudanças, com uma lei de grande alcance que abrange o emprego, a proteção dos imigrantes trans e a discriminação com base na expressão do género.

Esta lei significa que a nação do sul da Europa adoptou o reconhecimento legal do género com base na autodeterminação.

Reino Unido criticado pela falta de avanços nesta matéria

No Reino Unido, oprimeiro-ministro Rishi Sunak foi acusado de troçar das pessoas trans e o seu governo está a avançar com planos para proibir as práticas de conversão de gays e trans.

Os conservadores de topo manifestaram a sua preocupação com a possibilidade de esta questão dividir o partido. Alguns deputados mostraram-se apreensivos com a possibilidade de uma proibição total das práticas de conversão de pessoas trans poder criminalizar involuntariamente os pais ou professores que dão conselhos a crianças que lutam com a sua identidade de género.

No início deste ano, Westminster bloqueou um projeto de lei de apoio à autoidentificação aprovado pelo governo escocês. Houve gritos de discriminação por causa dessa decisão, que está atualmente a ser analisada pelos tribunais.

É interessante notar que países menos seculares, como a Espanha e a Grécia, também deram passos em frente na proibição da chamada "terapia de conversão" com base na identidade de género e a Moldávia tomou medidas para proteger as pessoas trans da discriminação, bem como dos crimes e discursos de ódio.

De um modo geral, parece que o movimento para a aceitação das pessoas trans está a ir na direção certa mas, como Nadya Yurinova da TGEU diz à Euronews, ainda há muito a fazer.

"Idealmente, todos os países deveriam começar pelo reconhecimento legal do género e pelo acesso a cuidados de saúde específicos para todas as pessoas trans, especialmente para os grupos mais marginalizados nas intersecções com refugiados, requerentes de asilo e comunidades de pessoas com deficiência. Apelamos também a um jornalismo trans-informado e à consciencialização do público sobre as vidas trans; a discriminação e a violência que as pessoas trans enfrentam diariamente", explica Yurinova.

A situação é sombria mas há esperança para o futuro

Nove países - Bulgária, Chéquia, Dinamarca, Estónia, França, Hungria, Lituânia, Polónia e Roménia - não oferecem proteção em matéria de asilo, o que constitui uma violação da legislação europeia. A TGEU considera que, ao manter regras rígidas para os requerentes de asilo de origens diversas - em particular trans - os indivíduos em questão ficam imediatamente em desvantagem quando se trata de serem aceites num novo país.

Esta parece ser apenas uma das questões que preocupa aqueles que falam em nome da comunidade trans.

Pekka Rantala, presidente da SETA - a mais antiga e proeminente organização finlandesa de defesa dos direitos LGBTI - diz à Euronews que a situação é sombria, mesmo no país nórdico progressista.

"Com base na minha experiência na Finlândia e no debate com ativistas LGBTIQA+ de todo o mundo, a situação em torno do discurso de ódio continua a ser má. Com base nisso, diria que a situação continua a ser a mesma que era em 2022", afirma.

Rantala explica que o conservadorismo na política e as "abordagens agressivas nas redes sociais adoptadas por grupos anti-trans" são os culpados, mas acredita que há esperança para o futuro da comunidade trans.

"As campanhas gerais de sensibilização do público, a formação dos funcionários e dos meios de comunicação social, a prevenção e o combate ao discurso de ódio e a garantia de que existem salvaguardas adequadas para evitar a discriminação na sociedade são ações fundamentais a tomar", afirma.