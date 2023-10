Luis Rubiales banido do futebol durante três anos

Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Direitos de autor Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Direitos de autor Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

De Euronews

Decisão da FIFA surge na sequência do polémico beijo do ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol a Jenni Hermoso, após a final do Campeonato do Mundo de futebol feminino.