Olaf Scholz de olhos postos no gás africano

Chanceler alemão está de visita à Nigéria, onde se encontram as maiores reservas de gás natural de África

Olaf Scholz procura em África os recursos que a Alemanha perdeu com a guerra na Ucrânia. O chanceler alemão está de visita à Nigéria de olhos postos nas maiores reservas de gás natural de África para fazer face à crise energética que o país atravessa em virtude do fim do fornecimento de gás russo.

Scholz mostrou vontade de fortalecer as relações bilaterais entre os dois países, descrevendo a Nigéria como um parceiro-chave a nível político e económico.

Da Nigéria, o chefe do governo alemão segue para o Gana.