Aumento de atos antissemitas

Guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza têm-se traduzido num aumento dos atos antissemitas e crimes de ódio em vários pontos do globo

Dezenas de Estrelas de David surgiram pintadas em azul em muros de edíficios de Paris. França tem assistido a um aumento no número de atos antissemitas desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, com mais de 800 ocorrências registadas desde 7 de outubro.

O problema também tem eco na internet, com um forte aumento no número de mensagens que glorificam o terrorismo ou promovem o ódio contra os judeus e contra Israel.

Gérald Darmanin, ministro francês do Interior:"É evidentemente absolutamente inaceitável. Damos algumas horas a essas plataformas para responderem às exigências de retirada dos conteúdos e identificação dos autores por parte da polícia."

Do outro lado do Atlântico, em Nova Iorque, a governadora Kathy Hochul anunciou medidas para proteger estudantes em campus universitários, na sequência de um recrudescimento nos crimes de ódio, em particular antissemitas.

Kathy Hochul, governadora do Estado de Nova Iorque:"Reafirmo, nos termos mais fortes, que todos os nova-iorquinos têm o direito de se sentir seguros e de estar seguros na sua vida quotidiana. E não devemos aceitar nada menos do que isso."

Em Espanha, a Federação de Comunidades Judaicas diz-se preocupada com o aumento do número de mensagens que têm aparecido na internet, em particular nas redes sociais, a estigmatizar os judeus.

Isaac Benzaquén, presidente da Federação Espanhola de Comunidades Judaicas:"Estamos preocupados? Muita. O que tem ocorrido nos 8-9 dias do conflito, não ocorria há anos no nosso país."

A guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza tem provocado não apenas um recrudescimento nos crimes de ódio, mas também nos protestos por todo o mundo em apoio a um dos lados do conflito ou simplesmente a exigir o fim das hostilidades.