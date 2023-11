Forças israelitas tentam isolar cidade de Gaza do sul da Faixa

Corte de estrada Salah Ad Deen será crítico para os objetivos de Israel no conflito com o Hamas.

PUBLICIDADE

De acordo com a última avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) e do projeto "Critical threats", a partir de 31 de outubro as forças israelitas avançaram para Beit Hanoun, no nordeste da Faixa de Gaza, para realizar operações de limpeza e alargaram as suas posições ao longo da linha costeira no noroeste da Faixa de Gaza.

Segundo a Reuters, o ataque lento a partir do norte tem por objetivo proteger os flancos das forças israelitas.

Os meios de comunicação locais e as milícias palestinianas afirmam que as forças israelitas estão a deslocar-se para oeste, a sul da cidade de Gaza. O objetivo poderá ser isolar a cidade de Gaza do sul, ameaçando a estrada Salah Ad Deen, a principal artéria de transporte que percorre toda a Faixa de Gaza.

O corte desta estrada dividiria efetivamente Gaza em duas e isolaria a cidade de Gaza do sul.