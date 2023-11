Centenas de estrangeiros e 90 feridos autorizados a sair de Gaza

De Euronews

Perto de 550 portadores de passaportes estrangeiros foram autorizados a deixar a Faixa de Gaza, ao 26.º dia de guerra. Egipto autorizou também passagem de feridos, crianças, mulheres e idosos.

Os portadores de passaportes estrangeiros começaram finalmente a sair da Faixa de Gaza. Várias dezenas de pessoas tiveram permissão para a atravessar a fronteira em Rafah e entrar no Egipto.

É a primeira vez que que a fronteira em Rafah é aberta para deixar sair pessoas do território palestiniano, em 26 dias de guerra. Além dos portadores de passaportes estrangeiros, cerca de 550, as autoridades egípcias autorizaram igualmente a entrada do país de nove dezenas de feridos, quarenta dos quais crianças. Os restantes feridos são idosos e mulheres.