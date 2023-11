De David Mac Dougall com

Os procuradores mostraram em tribunal como os homens planeavam utilizar armas semiautomáticas impressas em 3D para lançar os ataques contra minorias étnicas e religiosas, infraestruturas essenciais e opositores políticos.

Um tribunal finlandês condenou três neonazis por terem cometido crimes com intenção terrorista, nomeadamente por terem planeado ataques contra imigrantes, infraestruturas críticas e os seus opositores políticos.

Os procuradores mostraram em tribunal como os homens planeavam utilizar armas semiautomáticas impressas em 3D, entre outras armas, para lançar os ataques.

Foi um julgamento por terrorismo, pouco usual no país nórdico, onde o serviço de informações internas Supo avisou que as principais ameaças à segurança vêm de atacantes islâmicos solitários ou da extrema-direita.

Um tribunal da cidade de Lahti, uma hora a norte da capital Helsínquia, condenou o principal suspeito a três anos e quatro meses de prisão, acusado de crimes agravados com armas de fogo cometidos com intenção terrorista, bem como de treino para cometer um ato terrorista. O homem de 29 anos foi também condenado por uma acusação de tráfico de droga.

Os dois cúmplices foram condenados a um ano e nove meses de prisão e a uma pena de prisão suspensa de sete meses, respetivamente. Foram acusados de crimes relacionados com o terrorismo de fabrico de armas de fogo e de treino para as utilizar.

FILE: Close of detail on Finnish police officer's uniform David Mac Dougall

Ideologias de extrema-direita

O julgamento também teve em consideração a influência da ideologia de extrema-direita.

O tribunal concluiu que o principal suspeito acreditava numa guerra racial iminente que levaria ao colapso da sociedade - e considerava justificada a violência contra os inimigos dos finlandeses brancos e da Finlândia.

Entre os considerados inimigos encontravam-se os imigrantes, as minorias étnicas e religiosas, os antifascistas e os influenciadores sociais, segundo o Ministério Público.

"O tribunal distrital considerou que ficou provado que o objetivo da atividade criminosa era provocar um medo grave entre a população, ou seja, o procedimento teve lugar com intenções terroristas", declarou o tribunal.

Os homens também planearam ataques a infraestruturas civis fundamentais, como redes elétricas e caminhos-de-ferro.

Uma investigação policial demonstrou que a atividade dos arguidos não chegou ao nível da preparação de um ato concreto de terrorismo.

O quarto arguido no processo, um homem de 66 anos, foi condenado a um ano e dois meses de prisão por crimes com armas de fogo que não foram cometidos com intenção terrorista.