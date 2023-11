Israel expulsa trabalhadores palestinianos para Gaza

De Euronews

Israel começou a reenviar para a Faixa de Gaza trabalhadores palestinianos que estavam no seu território quando começou a guerra

Apesar dos bombardeamentos incessantes, Israel começou a reenviar para a Faixa de Gaza centenas de trabalhadores palestinianos que estavam bloqueados em território israelita desde o início da guerra com o Hamas.

Segundo a agência EFE, pelo menos 700 palestinianos foram expulsos esta sexta-feira através do posto fronteiriço de Kerem Shalom, no sul do território israelita, para o sul da Faixa de Gaza.

Segundo uma coligação de ONG israelitas de defesa dos Direitos Humanos, Israel retirou a 10 de outubro, três dias depois do ataque do Hamas, todas as autorizações de trabalho a palestinianos provenientes da Faixa de Gaza. Ao início da guerra, 18500 habitantes de Gaza contavam com um estatuto de trabalhadores transfronteiriços.

Segundo as ONG, muitos desses trabalhadores palestinianos foram deslocados para a Cisjordânia e pelo menos 4000 foram detidos pelas autoridades israelitas, submetidos a interrogatórios e nomeadamente vítimas de maus tratos.