Antony Blinken na Jordânia para discutir o futuro de Gaza

Países árabes da região queixam-se da punição coletiva e ilegítima contra o povo palestiniano

O futuro de Gaza levou Antony Blinken à Jordânia. Depois de ver Israel rejeitar a sua proposta de uma trégua humanitária, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos reuniu-se em Amã com representantes de vários países árabes da região e ouviu as suas queixas relativamente às ações de Israel na luta contra o Hamas, que consideram uma punição coletiva e ilegítima contra o povo palestiniano.

Além das diplomacias locais, Blinken encontrou-se também com o representante da agência da ONU para os refugiados palestinianos, organização que já perdeu mais de setenta funcionários na guerra, e elogiou-os pela coragem que demonstravam diariamente.

O périplo de Blinken em busca da paz no Médio Oriente prossegue no domingo, dia em que se irá encontrar com Recep Tayyip Erdoğan na Turquia.