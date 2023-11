Trump ultrapassa Biden em sondagens em Estados-chave

De Euronews

A pouco mais de um ano das presidenciais nos EUA, Joe Biden surge atrás de Donald Trump nas sondagens em vários Estados-chave

A pouco mais de um ano das presidenciais nos Estados Unidos, Joe Biden enfrenta um duro desafio para tentar garantir a reeleição em 2024.

As sondagens realizadas em vários Estados-chave colocam o presidente norte-americano atrás do principal rival, Donald Trump.

Apesar dos problemas com a Justiça, o ex-presidente republicano lidera as intenções de voto no Nevada, Arizona, Michigan e Pensilvânia.

Trump está também bem encaminhado para garantir a nomeação no Partido Republicano, com uma vantagem substancial sobre os rivais.