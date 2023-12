Donald Trump impedido de se candidatar em dois estados norte-americanos

De Euronews

As coisas começam a correr mal para o antigo inquilino da Casa Branca, que procura um regresso ao poder em 2024.

Donald Trump está, pelo menos por enquanto, impedido de se candidatar às primárias para a presidência norte-americana em dois estados: o Maine e o Colorado. Depois do Supremo Tribunal do Colorado ter decidido que o antigo presidente não podia recandidatar-se ao cargo devido ao papel que teve na insurreição do dia 6 de janeiro de 2021 e na ocupação do Capitólio, agora foi a secretária de Estado do Maine, a democrata Shenna Bellows, a decidir da mesma forma.

Ambas as decisões baseiam-se numa norma criada depois da Guerra Civil norte-americana para impedir que as personalidades ligadas à Confederação pudessem candidatar-se a altos cargos políticos.

Isto não significa, no entanto, que Trump esteja definitivamente afastado nestes estados, já que os advogados do ex-presidente prometem recorrer destas decisões. Avizinha-se uma batalha nos tribunais.

As eleições presidenciais vão ocorrer em novembro do próximo ano. Joe Biden vai recandidatar-se e, no campo republicano, Trump procura regressar à Casa Branca.