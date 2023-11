Forças de Defesa de Israel estão a operar dentro da cidade de Gaza

De Euronews

A análise da Euronews, com base nos dados do Instituto para o Estudo da Guerra, à situação em Gaza.

Benjamin Netanyahu disse que as Forças de Defesa de Israel (IDF) estão a operar dentro da cidade de Gaza.

Referindo-se a fontes palestinianas, o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) dizia que as IDF chegaram a um prédio residencial a norte do campo de al Shati.

As forças israelitas continuavam as operações de limpeza em Beit Hanoun. As IDF afirmaram que as suas forças destruíram vários túneis do Hamas no interior de um edifício residencial em Beit Hanoun.

A maioria dos túneis está construída sob áreas densamente povoadas e o ataque a estas estruturas será uma parte fundamental da próxima fase, que poderá levar meses a ser concluída, já que as operações militares poderão pôr, ainda mais, em perigo os reféns, que se crê estarem cativos nos túneis.