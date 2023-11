Produção mundial de vinho cai 7% em 2023

De Euronews

A França ultrapassou a Itália e deverá ser o maior produtor mundial de vinho em 2023

As taxas globais de produção de vinho deverão ser as mais baixas desde 1961.

A Organização Internacional da Vinha e do Vinho afirma que é provável que seja cerca de 7% menor em 2023 do que no ano passado.

As condições climáticas extremas, como geadas precoces, chuvas excessivas e secas, são as principais responsáveis pela queda da produção.

Os produtores do hemisfério sul são os mais afetados, incluindo Austrália, Argentina, Chile, África do Sul e Brasil. Melhores notícias para a França, que este ano será o maior produtor mundial de vinho, à frente da Itália.