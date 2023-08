O vinho escandinavo pode ser a próxima grande novidade trazida pelas mudanças climáticas. As vinhas crescem no norte da Europa e sofrem no sul.

A Escandinávia não é exatamente o que os conhecedores definiriam como uma região vinícola de excelência, mas, com as alterações climáticas a tornarem as estações de crescimento mais quentes e mais longas, e com novas variedades de uvas adaptadas a esta paisagem, a produção de vinho sueca está a ganhar força.

PUBLICIDADE

À medida que a seca, o aumento do calor e outros fenómenos meteorológicos extremos obrigam as regiões vinícolas tradicionais a reavaliar os seus métodos, a produção de vinho sueca está a passar de uma produção amadora de pequena escala para uma indústria com uma ambição crescente.

Kullabergs Vingård é uma vinha e uma adega na vanguarda dos produtores que procuram redefinir o que o vinho sueco pode ser.

Estendendo-se por 14 hectares, a maioria das suas vinhas foi plantada há menos de uma década. Em 2022, a adega atingiu uma produção anual de mais de 30 000 garrafas - na sua maioria brancos que podem ser encontrados em restaurantes de luxo da Europa ao Japão e que ganharam vários prémios internacionais.

"Onde as vinhas dos países mais tradicionais estão a sofrer, nós estamos a ganhar força", afirma Felix Åhrberg, enólogo, de 34 anos, que regressou à Suécia em 2017 para liderar a Kullabergs Vingård, depois de ter trabalhado em vinhas de todo o mundo.

Degustação de vinhos, no domínio vinícola de Kullabergs, em Nyhamnsläge, Suécia, julho de 2023. AP Photo/Pavel Golovkin

O aquecimento global está a mudar a indústria vinícola europeia

As videiras podem tolerar o calor e a seca, e a agricultura sem irrigação é tradicionalmente praticada em algumas regiões da Europa. No entanto, na última década, registaram-se os anos mais quentes de que há registo no planeta e prevê-se um aumento do aquecimento. Este fenómeno pode afetar o vinho, onde mesmo pequenas variações climáticas podem alterar o teor de açúcar, ácido e tanino das uvas.

As alterações climáticas podem tornar mais difíceis as áreas outrora ideais para determinadas uvas. O calor extremo faz com que as uvas amadureçam mais rapidamente, levando a colheitas mais precoces que podem diminuir a qualidade, ou a vinhos mais fortes e menos equilibrados se forem deixados a amadurecer durante demasiado tempo.

Nos últimos anos, as videiras têm sido plantadas cada vez mais a norte, com vinhas comerciais a aparecerem na Noruega e na Dinamarca e outras, incluindo no Oeste americano, a expandirem-se para zonas mais frias. O Reino Unido, famoso pelas suas cervejas amargas, espera que a área de vinha duplique nos próximos 10 anos, impulsionada pela procura dos seus vinhos espumantes.

"Esta é a nova fronteira da produção de vinho e as uvas crescem melhor na sua fronteira mais fresca", diz Felix enquanto passeia pela adega recém-construída da Kullabergs Vingård.

As temperaturas no sul da Suécia aumentaram cerca de 2 graus Celsius nos últimos 30 anos em comparação com os 30 anos anteriores, de acordo com dados do Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco. E a época de crescimento aumentou cerca de 20 dias.

Novas variedades de uvas resistentes a doenças estão a alimentar as adegas suecas

A adoção generalizada de novas variedades de uvas resistentes a doenças é também responsável pelo crescimento do vinho sueco. A maioria das vinhas plantou uma uva chamada Solaris, desenvolvida na Alemanha em 1975, que está adaptada ao clima mais frio e é mais resistente às doenças. Isto permite à maioria das vinhas evitar a utilização de pesticidas.

"A Solaris é como a casta nacional da Suécia", diz Emma Berto, uma jovem enóloga francesa e enóloga da Thora Vingård, na península de Bjäre, cerca de 20 quilómetros a norte de Kullabergs Vingård.

PUBLICIDADE

Ela e o seu parceiro, Romain Chichery, mudaram-se para a Suécia pouco depois de terminarem os seus estudos de viticultura em França, atraídos pela oportunidade de gerir uma vinha e uma adega tão cedo nas suas carreiras.

Pretendem combinar a produção tradicional de vinho com práticas ambientais atualizadas, como evitar pesticidas e utilizar culturas de cobertura extensivas para melhorar a qualidade do solo e incentivar insectos benéficos e a biodiversidade.

O enólogo Romain Chichery degusta um vinho no domínio vinícola de Thora, em Båstad, Suécia, julho de 2023. AP Photo/Pavel Golovkin

A Suécia é menos vulnerável a condições climatéricas imprevisíveis

A Suécia, enfrenta menos incidentes climáticos extremos do que em França, onde os invernos quentes podem fazer com que as videiras produzam botões precoces vulneráveis à geada e as violentas tempestades de granizo, que podem destruir um ano de trabalho em minutos. Romain diz que têm mais liberdade para experimentar na Suécia do que em países mergulhados em tradições e regulamentos, como a França.

Trabalhar em condições mais frias e húmidas implicou, no entanto, a aprendizagem de novos métodos. Enquanto as vinhas em climas quentes protegem as suas uvas com mais folhas, aqui é o oposto. As folhas são colhidas na parte inferior da planta para permitir que mais luz solar chegue às uvas e reduzir a humidade.

Maarten van Aalst, diretor-geral do Instituto Meteorológico Real dos Países Baixos e professor de resiliência climática e de catástrofes na Universidade de Twente, considera que o otimismo em relação ao crescimento do vinho sueco é um indicador da rapidez com que o clima mundial está a mudar. As empresas "sentem bem isso", diz ele, e considera positivo que "as alterações climáticas sejam, em parte, algo a que nos podemos adaptar".

PUBLICIDADE

Mas van Aalst recorda os dias de chuvas torrenciais que assolaram a Escandinávia no início de agosto, inundando barragens, destruindo estradas, obrigando milhares de pessoas a deixarem as suas casas e causando mais de 137 milhões de euros de prejuízos. As alterações climáticas causadas pelo homem estão a tornar mais comuns estes fenómenos meteorológicos extremos e destrutivos.

Tanto a Kullabergs Vingård como a Thora passaram por essa tempestade sem grandes danos, podendo assim voltar a sua atenção para aquilo que as empresas fazem - tentar crescer.

A Suécia está a atrair profissionais de toda a Europa, com formação em vinicultura

Atrair profissionais com formação na área do vinho é também um obstáculo, juntamente com a dificuldade em obter barris de vinho e outro equipamento para aumentar a escala.

Johan e Heather Öberg, proprietários da Thora Vingård, afirmam que as universidades suecas oferecem poucos cursos de vinificação ou viticultura, algo que esperam que venha a mudar em breve.

Por enquanto, muitos dos talentos vêm do estrangeiro - como Iban Tell Sabate, que vem da região vinícola de Priorat, em Espanha, e passou décadas no setor.

PUBLICIDADE

Já tinha lido sobre a indústria vinícola sueca, mas disse que a maioria das pessoas com quem falava no seu país não a conhecia. Está a trabalhar durante a época no Kullabergs Vingård, juntamente com colegas de França e da Áustria.

"Itália, Grécia, Espanha, todos estes países vão ter problemas. Não há água suficiente e os invernos são demasiado quentes", diz Iban.

"Com o aquecimento global, a Suécia está numa boa posição e o seu vinho também é bom."

Um trator na vinha de Kullabergs, em Nyhamnsläge, Suécia, 25 de julho de 2023. AP Photo/Pavel Golovkin

O apoio do governo pode ajudar o setor vitivinícola sueco a florescer

Um desafio significativo para a jovem indústria vinícola sueca é fazer chegar o produto aos consumidores de todo o mundo. Ao contrário de França e de outros países tradicionalmente produtores de vinho, o apoio governamental é inexistente. As adegas são estritamente regulamentadas e não podem vender diretamente aos consumidores devido ao monopólio estatal da Suécia sobre a venda de álcool.

"O governo ainda não vê as possibilidades da indústria vinícola", diz Mikael Mölstad, jornalista e crítico de vinhos. "Os políticos não estão interessados porque ainda veem o álcool como um problema social."

Os produtores de vinho esperam que isso mude com a expansão das vinhas. Embora a área plantada de vinha esteja a crescer rapidamente, são apenas cerca de 150 hectares, uma área minúscula comparada com quase um milhão de hectares em Espanha e mais de 800 mil hectares em França.

"O número de garrafas produzidas por ano é muito reduzido", diz Henrik Edvall, que gere uma loja online que exporta vinho sueco para o estrangeiro. As suas vendas têm crescido 10% ao ano, com consumidores curiosos em experimentar algo novo - mas que se deparam com tempos de espera longos e por vezes infrutíferos.

Göran Amnegård plantou as suas primeiras vinhas há mais de 20 anos, um projeto experimental que poucos acreditavam que fosse bem sucedido. No entanto, a sua Blaxsta continuou a produzir vinhos de gelo raros que ganharam prémios internacionais de topo.

Göran diz que se sente justificado pelo crescimento dos vinhos suecos e espera "muito mais adegas" à medida que o clima muda.

"Consigo ver crescer aqui coisas que eram impensáveis há 30 ou 40 anos", diz Göran, enquanto olha para a sua pequena vinha aninhada entre lagos glaciares e bosques densos.

"Estamos a ver árvores de fruto como pêssegos e alperces. Estou a ter belos pêssegos em agosto".