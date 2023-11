Georgianos celebram recomendação de Bruxelas com vista à adesão à UE

De Euronews

Governantes e cidadãos georgianos juntaram-se na capital para celebrar recomendação de Bruxelas para atribuição de estatuto oficial de país candidato à UE

O palácio da presidente da Geórgia serviu de palco para celebrar a decisão da Comissão Europeia de abrir a via à futura adesão do país ao bloco comunitário.

Bruxelas recomendou ao Conselho Europeu que concedesse à Geórgia o estatuto de país candidato, uma recomendação feita em paralelo com a da abertura de negociações com a Moldova e a Ucrânia.

Salome Zourabichvili, Presidente da Geórgia:"Este dia é de todos. Este amor valente alimenta o nosso passado e o nosso futuro. Esta é a nossa resposta à Rússia, a nossa resposta à ocupação."

Para governantes, classe política e cidadãos georgianos em geral é uma vitória há muito esperada, que conduz o país numa direção inevitável.

Paata Zakareishvili, ex-ministro da Reintegração e Reconciliação:"Nunca na minha vida esperei testemunhar isto, sempre sonhei com este dia, mas estes 30 anos de independência foram tão difíceis que sempre pensei na integração na UE como algo num futuro distante. Estou entusiasmado com o povo georgiano, com os nossos cidadãos, foram eles que tomaram esta decisão crucial, felicito-os a todos, estamos prestes a juntar-nos à família pela qual lutámos toda a vida."

Os representantes diplomáticos da União Europeia na Geórgia também se juntaram aos cidadãos georgianos para celebrar e exprimir o desejo de que o país, em dezembro, dê mais um passo no caminho para a integração europeia.

A recomendação de passar a Geórgia para o estatuto de candidato oficial surge 17 meses depois do país ter sido nomeado "candidato potencial".