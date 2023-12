Georgianos festejam estatuto de candidato à UE

De Euronews

Decisão da UE de conceder` à Geórgia o estatuto de país candidato foi festejada por dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Tbilissi.

Dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de Tbilissi, capital da Geórgia, para celebrar a importante decisão da UE de conceder ao país o estatuto de candidato.

As pessoas começaram a reunir-se em diferentes pontos da cidade e acabaram por se juntar na Praça da Liberdade, onde os políticos se dirigiram a elas a partir de um palco especialmente montado para o efeito.

As pessoas nas ruas afirmam que o sonho histórico da Geórgia está gradualmente a tornar-se realidade, unindo-se passo a passo à família europeia, reconhecendo que ainda há um longo caminho a percorrer, uma vez que a Geórgia deve continuar a trabalhar para cumprir os critérios necessários para a plena adesão à UE.

Houve ainda um concerto e a noite culminou com a iluminação da principal árvore de Natal da cidade com as cores azul e amarela, cores da bandeira europeia.