Geórgia mostra que "escolheu a Europa"

Uma marcha foi organizada em Tbilisi para mostrar a vontade do país em fazer parte do bloco dos 27.

A capital da Geórgia vestiu-se este sábado com as cores da União Europeia. Durante a marcha "A nossa voz para a Europa”, apresentou uma bandeira gigante que representa o bloco dos 27. As 12 estrelas foram feitas em diferentes regiões do país. O objetivo foi mostrar que a população escolheu a Europa e quer que a sua voz seja ouvida.

"O nosso objetivo é mostrar mais uma vez ao mundo que a nossa nação está unida em relação à integração europeia e que a nossa decisão é fazer parte dela. Dizemos uma vez mais aos líderes dos 27 países da UE que estamos consolidados enquanto sociedade e que queremos fazer parte da União", afirmou Nino Basikoshvilim um dos ativistas que participou na marcha.

O Presidente da Geórgia também participou no evento, numa altura em que país está mais perto de obter o estatuto de candidato à União Europeia, depois de uma recomendação positiva de Bruxelas.

Na reunião da próxima semana do Conselho Europeu, serão discutidas questões relacionadas com o alargamento do bloco.