Combates aproximam-se do hospital de Al-Shifa

Israel acusa Hamas de terem escavado túneis debaixo do maior hospital de Gaza.

PUBLICIDADE

As forças israelitas estão a penetrar mais profundamente em bairros urbanos densos na sua batalha contra os guerrilheiros do Hamas, aproximando-se do centro da cidade de Gaza.

As IDF (Forças de Defesa de Israel) afirmaram ter capturado um importante reduto do Hamas no oeste de Jabaliya, a norte da cidade de Gaza, enquanto as forças se aproximavam do hospital Al-Shifa.

O hospital está situado no bairro de Rimal, a norte da cidade de Gaza, e é o maior complexo médico da Faixa de Gaza.

As IDF já alegaram anteriormente que o Hamas está a operar centros de comando subterrâneos por baixo do próprio Al-Shifa. O Hamas e o pessoal do hospital negaram a acusação.