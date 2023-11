Mulher britânica assassinada na Bélgica identificada 31 anos depois

De Euronews

Rita Roberts foi identificada após uma campanha pública internacional

PUBLICIDADE

A polícia identificou uma mulher assassinada na Bélgica há 31 anos, na sequência de um apelo internacional.

O apelo foi lançado em maio pelas polícias belga, holandesa e alemã, em colaboração com a INTERPOL, para obter a ajuda do público na identificação de 22 mulheres que se pensa terem sido assassinadas.

Um desses casos arquivados, conhecido como "a mulher com a tatuagem da flor", remonta a junho de 1992, quando o corpo de uma mulher foi encontrado num rio em Antuérpia, na Bélgica.

Tinha sido violentamente assassinada.

A sua caraterística física mais marcante era uma tatuagem de uma flor no antebraço esquerdo, uma flor preta com folhas verdes e com a inscrição "R'Nick" por baixo. Durante três décadas, a vítima permaneceu sem nome.

Como Rita Roberts foi identificada

Rita Roberts tinha 31 anos quando se mudou de Cardiff para Antuérpia, em fevereiro de 1992.

A última vez que comunicou com os seus familiares foi através de um postal, em maio de 1992.

Quando a "Operação Identifique-me" foi lançada, na primavera deste ano, recebeu cerca de 1250 sugestões do público.

Um membro da família de Roberts no Reino Unido reconheceu a tatuagem nas notícias e notificou a INTERPOL e as autoridades belgas através do sítio Web do apelo.

A família viajou então para se encontrar com os investigadores na Bélgica e identificou formalmente o seu familiar desaparecido através de identificadores pessoais distintos.

Depois de a família ter identificado o corpo, o tribunal de família de Antuérpia recebeu uma petição para que a certidão de óbito da vítima fosse alterada de modo a refletir a sua identidade.

"A notícia foi chocante e de partir o coração", declarou a família de Rita num comunicado.

"A nossa irmã apaixonada, amorosa e de espírito livre foi cruelmente levada embora. Não há palavras para expressar verdadeiramente a dor que sentimos na altura e que ainda sentimos hoje."

"Rita era uma pessoa linda que adorava viajar. Adorava a família, especialmente os sobrinhos e as sobrinhas, e sempre quis ter a sua própria família. Tinha a capacidade de iluminar uma sala e, onde quer que fosse, era a vida e a alma da festa. Esperamos que, onde quer que ela esteja agora, esteja em paz".

FILE: Interpol Secretary General Jurgen Stock talks to journalists during an interview outside the Interpol headquarters in Lyon, central France, Tuesday, Sept. 5, 2023. Laurent Cipriani/AP

Nova busca pelo assassino de Rita

Agora que a identidade de Rita Roberts é conhecida, as autoridades belgas apelam ao público para que forneça qualquer informação que possa ter sobre ela ou sobre as circunstâncias da sua morte.

"Ao fim de 31 anos, foi devolvido o nome a uma mulher assassinada não identificada e a sua família foi informada. Estes casos sublinham a necessidade vital de ligar as polícias de todo o mundo, especialmente quando estão em causa pessoas desaparecidas", afirmou o Secretário-Geral da INTERPOL, Jürgen Stock.

A operação "Identifique-me" foi a primeira vez que a INTERPOL divulgou publicamente extractos de avisos negros. Estes são utilizados para procurar informações sobre cadáveres não identificados e para determinar as circunstâncias que rodearam a morte.

As notificações negras podem incluir informações sobre o local onde o corpo foi encontrado, informações biométricas como ADN, impressões digitais e imagens faciais; fichas dentárias, descrições físicas do corpo ou do vestuário e quaisquer outros pormenores relevantes para a identificação do falecido.