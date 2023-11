Kiev consolida posição a Leste do rio Dnipro

De euronews

Kiev afirma ter conseguido consolidar posição na margem oriental do rio Dnipro, na região de Kherson. Do lado russo, dizem que inimigos serão repelidos rapidamente

As forças ucranianas conseguiram estabelecer uma cabeça-de-ponte na margem oriental do rio Dnipro, nas proximidades de Kherson. A informação foi confirmada pela Ucrânia e pela Rússia, mas enquanto Kiev refere uma posição consolidada, do lado de Moscovo promete-se rechaçar rapidamente o inimigo.

Se a Ucrânia conseguir manter a posição, pode reclamar um triunfo importante na contraofensiva iniciada em junho e finalmente abrir fissuras nas defesas a caminho da Crimeia.

Este feito de armas ocorre um ano depois da reconquista de Kherson. A batalha é feroz na margem oriental e a cidade continua a sofrer com a proximidade da artilharia russa.

Os avanços ucranianos permanecem pouco significativos depois das reconquistas do ano passado. Kiev aguarda pelos aviões prometidos pelos aliados e por mais armas para prosseguir a contraofensiva.