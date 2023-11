De Euronews

Líder socialista consegue maioria parlamentar graças a uma coligação de oito partidos

Pedro Sánchez reconduzido para um novo mandato como Presidente do Governo Espanhol. Apesar de ter perdido as últimas eleições para o Partido Popular, o líder do PSOE conseguiu a maioria parlamentar graças a uma coligação de oito partidos.

(em ATUALIZAÇÃO)