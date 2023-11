Israel diz ter encontrado corpo de mais uma refém

Ajuda Humanitária à Faixa de Gaza suspensa por falta de combustível.

Israel anunciou ter encontrado outro corpo de uma refém do Hamas, o segundo, perto do hospital Al Shifa. Uma militar de 19 anos cujo funeral teve lugar nesta sexta-feira.

Os ataques de Israel ao Hamas, em Gaza, continuam enquanto o braço armado do movimento, as Brigadas al-Qasam, refutava as acusações de ter mantido reféns em hospitais da principal cidade do enclave palestiniano.

Hospitais estes que continuam sobrecarregados. O responsável da Organização Mundial de Saúde para os territórios palestinianos ocupados, Richard Peeperkorn, alertava que há uma "necessidade imediata" de transferir "ordenadamente" doentes para o Egito (também para "aliviar" o setor da saúde).

O rasto de destruição e de mortes deixado pelos bombardeamentos israelitas continua a aumentar e a situação agrava-se. Esta sexta-feira, agências de ajuda humanitária suspenderam a entrega de bens à Faixa de Gaza devido à falta de combustível. Mas as agências de notícias diziam que Israel concordou, entretanto, permitir a entrada de dois camiões-cisterna por dia no enclave.

Israel que adiantava, também esta sexta-feira, e não há confirmação independente, ter encontrado dezenas de granadas num centro de dia e armas numa escola primária, no norte da Faixa de Gaza que o Exército dizia pertencerem ao Hamas.