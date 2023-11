Israel volta a atacar na Cisjordânia

De euronews

Comunicação social palestiniana diz que as forças israelitas invadiram o hospital de Ibn Sina, em Jenin

Israel intensificou as operações na Cisjordânia, apoiado por uma coluna militar de oitenta veículos rumo à cidade de Jenin e de acordo com a comunicação social palestiniana, as forças israelitas invadiram o hospital de Ibn Sina.

A Al-Jazeera dá ainda conta da morte de três palestinianos na sequência de um ataque a um posto de controlo, reivindicado pelo Hamas e que provocou ainda a morte de um soldado israelita.

Na Faixa de Gaza, a situação é dramática e o Programa Alimentar Mundial avisou que estamos perante uma situação de fome iminente no território.

Na sequência do ataque ao hospital de al-Shifa, o maior de Gaza, as forças armadas israelitas anunciaram a descoberta de várias armas e da entrada de um túnel, mas o anunciado bunker de comando do Hamas continua por descobrir.

Mesmo no centro do teatro de guerra, o hospital continua em funcionamento e os militares israelitas publicaram nas redes sociais que tinham levado água e comida aos pacientes uma vez que o seu bem-estar era uma prioridade.