Zimbabué em alerta devido a surto de Cólera

Harare, a capital do país, é a mais tocada mas doença está alastrar, rapidamente.

A capital do Zimbabué, Harare, luta contra um surto de cólera. As autoridades declararam estado de emergência, na cidade, no sábado, enquanto a doença se propaga, rapidamente, por todo o país. Foram já registadas, pelo menos, 50 mortes. Há mais de 7000 casos suspeitos.

Médicos e autoridades locais comparavam a atual situação com a que se verificou em 2008, que matou 4000 pessoas e fez 100 000 infetados. Na altura, o presidente Robert Mugabe viu-se obrigado a aceitar a ajuda da oposição e a partilhar poderes.

A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho alertavam para o facto deste surto poder, facilmente, alastrar aos países vizinhos.

As autoridades fazia um apelo à ajuda internacional. O Zimbabué carece de médicos especialista experientes, medicamentos e equipamento médico, mas também de infraestruturas de fornecimento de água potável.