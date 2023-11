Calor na Europa provoca mais mortes do que se pensava

De Euronews

Estudo europeu concluiu que o número de mortes ligadas às vagas de calor é mais de 10% superior ao estimado, no total há a relatar mais de 70.000 falecimentos.

No verão de 2022, o peso da mortalidade - relacionada com o calor na Europa - pode ter ultrapassado as 70 000 mortes.

Os autores de um estudo realizado pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona (ISGlobal) e publicado na revista The Lancet Regional Health - Europe, reviu em alta as estimativas iniciais.

Os especialistas concluíram, usando uma nova abordagem metodológica, baseada na agregação de dados de mortalidade a nível semanal, que os cálculos anteriores subestimou a mortalidade relacionada com o calor em 10,28%, o que significa mais cerca 7000 mortes do que as estimadas.