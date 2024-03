Alterações climáticas: calor encurta época de neve e reajusta negócio das estâncias de esqui

De Euronews

A neve insuficiente faz com que em março já haja quem pratique BTT na estância de esqui de Sankt Corona am Wechsel, na Áustria. Este pequeno resort já lucra mais com os desportos de verão do que com os de inverno.

As temperaturas anormalmente elevadas deste inverno voltaram a causar problemas às estâncias de esqui. A falta de neve faz com que a temporada de desportos de inverno tenha de ser encurtada, o que está a fazer com que o negócio do setor do esqui tenha de se reinventar.

Em Sankt Corona am Wechsel, no leste da Áustria, as escavadoras já estão a remover a neve que resta nas pistas de esqui. O objetivo é ir preparando o terreno para os entusiastas dos desportos de verão.

Escavadoras retiram neve que resta na estância de Sankt Corona am Wechsel, na Áustria

"A época de esqui terminou mais cedo do que o previsto. É por isso que a nossa equipa já está nas pistas a limpar os trilhos para podermos começar a praticar BTT.", afirma Karl Morgenbesser, da estância de Sankt Corona am Wechsel.

Prática de BTT na estância de esqui de Sankt Corona am Wechsel, na Áustria

A solução para o problema da neve insuficiente passa pelos desportos de verão.

Devido à insuficiente queda de neve, os ciclistas de montanha utilizam as pistas de esqui já em março em Sankt Corona am Wechsel. Há também quem se dedique ao tobogã de verão e às caminhadas.

Atualmente, a pequena estância de esqui austríaca gera mais dinheiro com os desportos de verão do que com as atividades de inverno.

Um projeto da União Europeia (UE) está agora a investigar a melhor forma de as estâncias de esqui responderem às alterações climáticas.

O projeto TranStat, cofinanciado pela UE, liga nove estâncias da Áustria, Eslovénia, Itália, França e Suíça, que estão a testar várias formas de implementar um turismo de esqui sustentável.

"Esperamos que, ao trocar ideias com as outras estâncias de esqui, possamos aprender coisas que ainda não temos no nosso radar.", diz Morgenbesser.

No entanto, não é apenas a falta de neve que está a ser analisada.

Com os turistas a comprarem casas de férias, os preços dos imóveis estão a aumentar.

Dentro de dois anos, a equipa que trabalha no TranStat publicará diretrizes que ajudem a criar destinos de desportos de inverno habitáveis e preparados para o clima de hoje em dia.