Pelo menos 2.480 migrantes morreram ou desapareceram nas águas do Mediterrâneo até novembro deste ano, um número que já excede as estimativas do ano passado, de acordo com estatísticas atualizadas da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

O Projeto Migrantes Desaparecidos desta agência da ONU, que realiza um acompanhamento atualizado dos acidentes nas rotas migratórias em todo o mundo, indica que os números do ano passado - 2.411 mortos - já foram ultrapassados, e 2023 é confirmado como o ano mais mortal para a migração nas rotas do Mediterrâneo desde 2018 .

Desde que a OIM lançou o sistema de monitoramento em 2014, o ano com mais mortes e desaparecidos confirmados foi 2016, com 5.136 vítimas.

O Mediterrâneo Central é a rota de migração conhecida mais mortal no mundo e onde ocorreu o maior número de desaparecimentos.

O número de fatalidades nas Américas este ano, até agora, é estimado em 1.078.

Nas últimas duas décadas, a passagem da fronteira entre o México e os EUA tornou-se palco de uma grave crise de direitos humanos. As principais causas diretas de morte identificadas nesta área são afogamentos - principalmente no Rio Grande/Río Bravo e canais adjacentes - e mortes causadas por condições ambientais adversas e falta de abrigo, comida e água.