Quem é o "Trump neerlandês", o populista anti-islão Geert Wilders?

De Euronews

Foi acusado de crimes raciais e precisa de proteção de segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, devido a todas as ameaças de morte que recebe.

PUBLICIDADE

O partido de extrema-direita PVV, de Geert Wilders, ganhou o maior número de lugares nas eleições gerais neerlandesas de quarta-feira.

Mas quem é o homem que quer ser o próximo primeiro-ministro dos Países Baixos?

Wilders, de 60 anos, tornar-se-á em breve o membro mais antigo do parlamento neerlandês, marcando o seu quarto de século no cargo no final deste ano.

Tem sido uma carreira marcada por controvérsia, ameaças violentas, acusações de discurso de ódio e processos em tribunal para o político de cabelo louro oxigenado, por vezes conhecido como o "Donald Trump holandês".

A sua inflamada retórica anti-islâmica também fez dele um alvo para os extremistas e levou-o a viver sob proteção permanente durante anos. Apareceu em tribunal como vítima de ameaças de morte, jurando nunca ser silenciado.

Em 2009, o governo britânico recusou a sua visita ao país, alegando que representava uma ameaça à "harmonia comunitária e, por conseguinte, à segurança pública", e foi condenado por insultar marroquinos num comício eleitoral em 2014.

Líder do PVV Geert Wilders com Fleur Agema em Haia, 23 de novembro de 2023 Phil Nijhuis/AP

Para atrair os eleitores tradicionais, desta vez, Wilders procurou centrar-se menos naquilo a que chama a "desislamização" dos Países Baixos e mais na resolução de questões polémicas como a falta de habitação, a crise do custo de vida e os cuidados de saúde.

No entanto, a sua plataforma de campanha exige um referendo sobre a saída dos Países Baixos da União Europeia, um "fim do asilo" e "nada de escolas islâmicas, Alcorões e mesquitas". Anteriormente, comparou o Alcorão ao Mein Kampf de Adolf Hitler.

Wilders foi membro da Câmara dos Representantes pelo Partido Popular para a Liberdade e a Democracia, de centro-direita, onde foi mentor de um jovem futuro primeiro-ministro, Mark Rutte, antes de abandonar o partido e criar o seu próprio Partido para a Liberdade.

É também um firme apoiante de Israel e defende a transferência da Embaixada dos Países Baixos para Jerusalém e o encerramento do posto diplomático holandês em Ramallah, sede da Autoridade Palestiniana.