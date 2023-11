Alemanha volta a quebrar os limites constitucionais da dívida

De Euronews

A regra do limite da dívida foi inscrita na constituição em 2009, mas já foi suspensa duas vezes desde 2020 para fazer face a emergências nacionais.

O governo alemão está prestes a quebrar as suas próprias regras vinculativas em matéria de dívida com uma votação no parlamento para aprovar um orçamento suplementar.

A medida surge depois de o Tribunal Constitucional ter decidido que o governo transferiu ilegalmente fundos de ajuda à pandemia para projetos de crise climática.

A votação da próxima semana visa contornar a decisão do tribunal. O ministro das Finanças, Christian Lindner, diz que é necessário evitar um enorme défice.

"Considero que é meu dever esclarecer as coisas. Não podemos falar sobre 2024 e o futuro até termos uma situação juridicamente segura e constitucionalmente garantida. E para isso, na próxima semana teremos este projeto de orçamento suplementar para 2023", disse.

A decisão do Tribunal forçou o governo a congelar 60 mil milhões de euros de investimentos em energia verde, despesas de defesa e outros compromissos.

Na sequência da decisão do tribunal, o governo suspendeu a maioria dos projetos financiados através do fundo climático e impôs um amplo congelamento das despesas até ao final de 2023.

Escrito na constituição em 2009, sob a ex-chanceler Angela Merkel, o freio da dívida foi suspenso de 2020 a 2022 durante a pandemia e a crise energética, mas estava previsto voltar a vigorar este ano.

O regresso ao limite da dívida foi um compromisso fundamental assumido no acordo de coligação governamental, assinado pelos sociais-democratas, pelos Verdes e pelo FDP em 2021.