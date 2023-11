A Euronews testemunhou por dentro, na Faixa de Gaza, estas primeiras semanas da guerra entre Israel e Hamas, que já fez mais de 13 mil mortos. #EuronewsWitness

Israel mantém a contraofensiva com operações no terreno e bombardeamentos sobre a Faixa de Gaza. Mesmo o cessar-fogo negociado esta semana não vai parar a resposta israelita ao ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro, avisou o governo de Benjamin Netanyahu.

Depois de terem parado a atualização de vítimas da guerra a 10 de novembro, as autoridades de Saúde de Gaza voltaram a divulgar os números que têm vindo a registar e esta quinta-feira apontavam para mais de 13 mil mortos e pelo menos 6 mil pessoas desaparecidas.

Os sobreviventes escavam os escombros de edifícios destruídos em busca de vítimas. Este tem sido o dia a dia na Faixa de Gaza desde há mais de um mês e meio.

A Euronews esteve no território e mostra-lhe como tem sido a vida nas ruas e nos hospitais de Gaza. Ative o vídeo no topo da página para mais um impressionante episódio de "Euronews Witness".