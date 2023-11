Finlândia fecha último posto de fronteira com a Rússia

De Euronews

A medida surge como resposta à vaga de centenas de migrantes alegadamente enviados por Moscovo para pressionar o novo membro da NATO.

A Finlândia decidiu encerrar todos os postos fronteiriços com a Rússia. No dia 25 de novembro já tinham sido fechados todos os postos, à exceção do de Raja-Jooseppi, mas agora Helsínquia decidiu fechar todas as fronteiras como resposta à vaga de centenas de migrantes alegadamente enviados por Moscovo para pressionar o novo membro da NATO. O último posto fronteiriço será fechado no dia 13 de dezembro, segundo confirmou o primeiro-ministro Petteri Orpo.

Helsínquia acusa Moscovo de, nas últimas semanas, ter enviado mais de 800 migrantes em situação irregular para atravessar a fronteira. A vaga migratória fora do normal é encarada pela Finlândia como retaliação do Kremlin pela sua recente adesão à NATO.

Do outro lado do Golfo da Finlândia, também a Estónia acusa a Rússia de manipular requerentes de asilo. Em resposta, começou a preparar o encerramento da fronteira de Navra, a cerca de 200 quilómetros a oeste de São Petersburgo. No local, foram já colocados blocos de cimento, de forma a obstruir a passagem.

Mais a sul, também a Letónia diz ter recebido migrantes enviados pela Rússia. A norte, apesar da aparente tranquilidade na fronteira, a Noruega, diz estar pronta a responder, caso a situação mude. Moscovo nega todas as acusações.