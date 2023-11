Alpes Franceses e Salt Lake City irão sediar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030 e 2034

Estas foram as únicas candidaturas aceites pelo Comité Olímpico Internacional (COI) para estas duas edições. A Suíça, que ficou de fora, deverá acolher a edição de 2038.

O Comité Olímpico Internacional (COI) aceitou como únicos candidatos Jogos Olímpicos de Inverno de 2030 e 2034 os projetos dos Alpes Franceses, para os jogos de 2030, e da cidade norte-americana de Salt Lake City, para os de 2034. De fora ficou a Suíça, rejeitada em ambos os casos, mas que entra num diálogo privilegiado com o COI em relação ao evento de 2038, segundo confirmou Karl Stos****s, presidente da comissão para atribuição das sedes dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Salt Lake City, no estado do Utah, foi já sede dos Jogos de Inverno em 2002.

Ao contrário de anos anteriores, a candidatura francesa não se centra numa só zona ou cidade, mas cobre uma área de cerca de 500 quilómetros que vai de Nice, no sul do país, à estância de esqui de Grand Bornand, perto do Monte Branc****o. É 95% baseada em instalações já existentes. A atribuição oficial da sede acontece no próximo ano e, se o COI aprovar as condições propostas pela candidatura francesa, irá propor a sua confirmação como sede dos jogos de 2030.

A edição de 2026 terá como sede Milão e Cortina d'Ampezzo, nos Alpes Italianos.