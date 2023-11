Encontrado um corpo e vários destroços de avião militar norte-americano no Japão

De Euronews

O avião Osprey despenhou-se esta quarta-feira com seis pessoas a bordo.

A guarda costeira japonesa encontrou um corpo e vários destroços do avião militar norte-americano Osprey que se despenhou no mar ao largo do sul do Japão, com seis pessoas a bordo. As operações de busca e salvamento continuam.

Aparentemente, o Osprey tentou fazer uma aterragem de emergência no aeroporto de Yakushima antes de se despenhar,

O avião ter-se-á despenhado ao largo da ilha de Yakushima por volta das 14h47 de quarta-feira.

Foram enviados navios e aviões de patrulha para o local. A prioridade do governo japonês é salvar vidas, como confirmou Hirokazu Matsuno, secretário-chefe do governo de Tóquio, que disse que o executivo "dará a máxima prioridade a salvar vidas".

O avião pertencia à Base Aérea de Yokota, a oeste de Tóquio.