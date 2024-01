Milhares de pessoas refugiam-se em abrigos após terramoto no Japão

De Euronews

Pelo menos 48 pessoas morreram na sequência de um terramoto de magnitude 7,6 na escala de Richter no Japão

Apesar de terem sido cancelados os alertas de tsunami, milhares de pessoas passaram a noite em abrigos depois do sismo de magnitude 7,6 na escala de Richter registado na segunda-feira no centro do Japão, no município de Ishikawa.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, admitiu danos generalizados na zona costeira ocidental, que foi gravemente atingida pelos abalos sísmicos.

"Recebi informações de que foram confirmados danos em grande escala, incluindo numerosas vítimas humanas, colapsos de edifícios e incêndios", disse Fumio Kishida, acrescentando que as autoridades locais estão a tentar restabelecer o abastecimento de energia, água e comunicações nas áreas afetadas.

O terramoto fez pelo menos 48 mortos e muitas pessoas estarão ainda presas debaixo dos escombros. Centenas de edifícios foram destruídos pelo abalo ou pelas réplicas que se seguiram, que fizeram deflagrar váruios incêndios.

Militares japoneses têm distribuído mantimentos, incluindo comida, água e cobertores, às pessoas que tiveram de abandonar as suas casas e vários países já ofereceram ajuda ao Executivo de Kishida.