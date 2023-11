Hamas liberta duas reféns russo-israelitas

De Euronews

Espera-se, nas próximas horas, a libertação de mais dez reféns, condição para um prolongamento da trégua na Faixa de Gaza.

O Hamas anunciou a libertação de mais duas reféns, mulheres com dupla nacionalidade russa e israelita. O movimento islamita que governa a Faixa de Gaza anunciou esta medida como um gesto de boa-vontade para com o presidente russo Vladimir Putin, que não condenou a ofensiva do Hamas em Israel a 7 de outubro.

Para as próximas horas espera-se a libertação de dez outros reféns, como moeda de troca para a libertação de uma nova leva de prisioneiros palestinianos das cadeias israelitas e condição para um prolongamento do cessar-fogo, que entrou no sexto e último dia e deverá terminar na quinta-feira de manhã. Israel, o Hamas e os Estados Unidos estão a procurar esse prolongamento, segundo reafirmou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken. Israel mostra-se pronto a manter a trégua, se o Hamas continuar a libertar reféns.