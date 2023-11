Três mortos e seis feridos graves em ataque a tiro em Jerusalém

De Euronews

Os dois atacantes eram irmãos. Foram neutralizados por dois soldados israelitas, fora de serviço, e um civil que disparou contra eles.

Três pessoas morreram e pelo menos seis ficaram feridas, algumas com gravidade, num ataque a tiro, numa paragem de autocarro, no Weizmann Boulevard, em Jerusalém.

A polícia confirmou o ataque com “múltiplas vítimas” numa das vias de acesso a Jerusalém, perto da estação ferroviária e rodoviária, e indicou que os dois suspeitos “foram neutralizados no local” e dados como mortos.

Os media israelitas, que citam o Shin Bet, o serviço de informação interno de Israel, dizem que os atacantes serão dois irmãos, membros do Hamas, que viviam em Jerusalém Oriental.

Os dois irmãos, Murad Namr, de 38 anos, e Ibrahim Namr, de 30 anos, já teriam estado presos; um entre 2010 e 2020 por "planear ataques sob a direção de elementos terroristas na Faixa de Gaza, o outro em 2014, mas não foram reveladas as razões.

De acordo com a polícia, os atacantes chegaram de carro por volta das 7h40, armados com uma M-16 e uma pistola e dispararam indiscriminadamente sobre as pessoas que se encontravam no local.

As vítimas mortais são uma jovem de 24 anos, uma mulher de 60 e um homem cuja idade não foi revelada, mas identificado como um juiz rabínico na reforma.

O ataque ocorre num ambiente tenso na Cisjordânia e em Jerusalém, em paralelo à guerra com Gaza, onde foi hoje acordada uma prorrogação da trégua por um sétimo dia.