Jovem palestiniano morto a tiro em Jerusalém, após um esfaqueamento

A polícia israelita matou a tiro um adolescente palestiniano de 14 anos, que esfaqueou um homem, numa estação de comboio, em Jerusalém.

Segundo os paramédicos israelitas, a vítima de esfaqueamento ficou moderadamente ferida.

A tensão entre Israel e os territórios ocupados tem estado muito forte, com combates num campo de refugiados na Cisjordânia entre palestinianos e as forças de segurança do Estado hebraico.

Recentemente, um outro jovem palestiniano de 15 anos tinha sido morto numa paragem de autocarro na Cisjordânia, por atitudes consideradas suspeitas pelos militares israelitas.

Houve também uma tentativa de atropelamento num posto de controlo militar. Os incidentes têm-se repetido nos últimos meses.

Numa das fases mais violentas do conflito nos últimos anos, cerca de 180 palestinianos foram mortos por fogo israelita desde o início de 2023.