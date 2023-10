"Estamos em guerra" - diz Netanyahu depois de ataque sem precedentes do Hamas contra Israel

O exército israelita desencadeou uma operaçãao contra o Hamas na Faixa de Gaza e em território israelita, depoois de um ataque sem precedentes com mais de 5000 rockets.

"O Hamas pagará um preço sem precedente pela guerra que desencadeou contra Israel" - foram as palavras do primeiro-ministro israelita Bejamin Netanyahu, que confirmou que o país está em estado de guerra contra o movimento islamita que controla a Faixa de Gaza. Israel lançou vários ataques aéreos contra Gaza, em retaliação pelos ataques da última madrugada.

Antes, o porta-voz do exército israelita, o tenente-coronel Richar Hecht, tinha confirmado que há combates no solo em várias frentes, entre soldados israelitas e combatentes do Hamas que se infiltraram no território de Israel. Um autarca israelita morreu numa emboscada do Hamas. Os ataques com rockets e combatentes infiltrados mataram pelo menos 22 pessoas em Israel, mas estima-se que o número de baixas seja bastante mais elevado, de ambos os lados do conflito.

O Hamas durante a madrugada uma onda sem precedentes de ataques contra Israel, com uma salva de milhares de rockets. O braço armado do movimento anunciou a operação "dilúvio de Al-Aqsa", com o envio de mais de 5000 rockets para território israelita. As brigadas Al-Qasam disseram ainda deter os corpos de vários soldados israelitas, mortos em confrontos junto à fronteira e pelo menos um soldado vivo.