Países do Médio Oriente apoiam, direta ou indiretamente, a incursão do Hamas contra Israel

De Nara Madeira com

Milhares de pessoas saíram às ruas dos países do Médio Oriente em celebração dos ataques das milícias palestinianas contra israel.

Milhares pessoas participaram em manifestações de solidariedade para com o Hamas, em vários países do Médio Oriente.

Muitos Estados da região apoiam e incentivam, direta ou indiretamente, as ações do Hamas e/ou responsabilizam Israel pela escalada da violência.

Em Istambul, centenas de pessoas saíram às ruas. Oficialmente, a Turquia expressou "preocupação com a violência" mas não condenou as ações do Hamas.

Na capital do Iémen, Saná, milhares de apoiantes da Palestina celebraram o ataque surpresa a Israel. Hassan al Homran, líder Houthi de Ansar Allah, afirmava que o povo iemenita "celebrou com grande alegria esta vitória" e classificou-a como "sem precedentes e há muito esperada".

No Libano, foram milhares os que se manifestaram na capital do país, Beirute, e noutras cidades. Eventos liderados pelo Hezbollah. Na vizinha Síria elogiou-se, abertamente, a incursão das mílicias palestinianas.

A Arábia Saudita fez uma declaração relativamente discreta, apelando ao fim da violência, mas referindo que as ações do Hamas são "o resultado da ocupação contínua e da privação dos direitos legítimos do povo palestiniano". Declarações semelhantes foram feitas pelo Kuwait, Iraque, Qatar e Omã.

Já o conselheiro do Líder Supremo do Irão garantiu que estarão "ao lado dos combatentes palestinianos até que a Palestina e Jerusalém sejam libertadas".