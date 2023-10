Países ocidentais manifestam apoio uníssono a Israel

De Euronews

Dos EUA à Comissão Europeia, as manifestações de apoio a Israel são internacionais. Já a Rússia recusa condenar o Hamas.

Os países ocidentais expressam "apoio incondicional" a Israel e condenam o Hamas nos termos mais duros. O Presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu que o apoio de Washington é "sólido como uma rocha". Biden advertiu contra as entidades hostis a Israel que vão querer tirar partido da situação.

"Neste momento de tragédia, quero dizer aos terroristas de todo o mundo que os EUA estão com Israel e nunca deixaremos de apoiar Israel", disse o presidente norte-americano.

O Secretário de Estado Antony Blinken esforça-se por encontrar uma solução diplomática, tendo mantido conversações com o líder palestiniano Mahmud Abbas e com altos funcionários egípcios.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, classificou as ações do Hamas como "terrorismo na forma mais desprezível". "O terrorismo e a violência não resolvem nada", afirmou o chefe da política externa da UE, Josep Borrell. O Presidente francês Emmanuel Macron contactou as autoridades israelitas e a Autoridade Palestiniana na Cisjordânia. Todos os países europeus consideram o Hamas "terrorista" e defendem o direito de autodefesa de Israel.

Já a Rússia não manifestou apoio a Israel nem condenou o Hamas. Moscovo apelou a ambas as partes para que ponham termo à violência. Ao contrário da maioria dos países ocidentais, a Rússia não considera o Hamas um grupo terrorista e mantém contactos diplomáticos com o movimento.