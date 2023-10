Terminou primeira fase da retaliação de Israel ao Hamas

Nova guerra fez já mais de 500 mortos de ambos os lados.

Está terminada a primeira fase da operação "Espada de ferro", a resposta de Israel aos ataques em massa feitos pelo Hamas em território israelita a partir da Faixa de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que conseguiu expulsar a maioria dos combatentes do Hamas que tinham entrado em território israelita.

Israel desencadeou um ataque em massa contra a Faixa de Gaza, com bombardeamentos que se prolongaram durante todo o dia de sábado e a noite de sábado para domingo, em resposta ao ataque-surpresa do Hamas, com mais de 5000 rockets que atingiram várias cidades de Israel e com a incursão de combatentes em território israelita. A artilharia israelita atingiu também o sul do Líbano, em resposta a tiros vindos desta zona.

Israel fala em 250 mortos e mais de 1500 feridos, enquanto as autoridades do Hamas na Faixa de Gaza dizem que morreram, pelo menos, 232 palestinianos e há mais de 1700 feridos como consequência dos ataques de Israel.