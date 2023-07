Pelo menos sete pessoas ficaram feridas após um ataque com um carro e arma branca na cidade costeira de Israel, dois dias após ofensiva contra palestinianos

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas ao início desta tarde, em Telavive, Israel, na sequência de um ataque envolvendo um carro e uma arma branca.

De acordo com a polícia israelita, três das vítimas ficaram estado grave. O atacante, avançam as autoridades israelitas, avançou com um veículo contra um grupo de pessoas num passeio, saiu da viatura e atacou outras com uma faca.

Este ataque acontece numa altura em que Israel tem em curso uma operação contra alegados terroristas em Jenin.

A intervenção foi lançada domingo, esta terça-feira envolvia ainda centenas de soldados e o balanço aponta para pelo menos nove combatentes palestinianos mortos e 120 pessoas detidas, de acordo com Israel, e 10, de acordo com o Ministério da Saúde palestiniano, que refere ainda uma centena de feridos, 20 em estado grave.

Pelo menos três crianças terão morrido na sequência da operação israelita em Jenin, avançou a agência da ONU para a Assistência Humanitária, e cerca de três mil pessoas tiveram de fugir de casa.