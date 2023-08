Polícia israelita morto em ataque em Telavive

O ataque ocorreu um dia depois de incidentes envolvendo colonos israelitas na Cisjordânia ocupada, com registo de vítimas palestinianas, aumentando a espiral de violência que tem dominado a região no último ano e meio.

Um polícia de 42 anos foi morto num tiroteio em Telavive, em Israel, no sábado à noite. De acordo com as autoridades, dois agentes abordaram um palestiniano, que abriu fogo quando os polícias se aproximaram. Um dos agentes ficou gravemente ferido, o outro disparou contra o indivíduo que morreu de imediato. O polícia ferido acabou por não resistir aos ferimentos e morreu num hospital horas mais tarde.

O agressor foi identificado como um palestiniano de 27 anos que terá deixado um bilhete suicida. Mais tarde, o grupo extremista "Jihad Islâmica" assumiu a responsabilidade pelo ataque, afirmando que o terrorista morto era membro da subunidade das "Brigadas Al-Quds", que é a ala militar da "Jihad Islâmica".

O ataque ocorreu um dia depois de incidentes envolvendo colonos israelitas na Cisjordânia ocupada, com registo de vítimas palestinianas, aumentando a espiral de violência que tem dominado a região no último ano e meio.