Decisão histórica na COP 28 com a criação de fundo de "perdas e danos" relativo ao clima

A UE vai contribuir com pelo menos 225 milhões de euros para este fundo de “perdas e danos” resultantes das alterações climáticas.

PUBLICIDADE

A UE vai contribuir com pelo menos 225 milhões de euros para o fundo de “perdas e danos” lançado na COP28.

A criação deste fundo para ajudar os países mais vulneráveis às alterações climáticas foi a grande decisão aprovada na sessão de abertura da cimeira da ONU sobre o clima, no Dubai. Este valor poderá ainda vir a aumentar com o anúncio de novas contribuições dos Estados membros, com os Estados Unidos e o Japão.

A decisão, considerada histórica, foi tomada poucos minutos depois do início formal do evento.O financiamento para resolver o aquecimento global é um dos principais temas da COP28. Países do norte e do sul chegaram a acordo sobre as regras de funcionamento deste fundo, que prevê um financiamento de 100 mil milhões de dólares por ano, com início oficial previsto para 2024.