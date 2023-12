Presidente da COP28 e CEO de petrolífera de Abu Dhabi joga à defesa

De Euronews

Presidente da COP obrigado a responder à contradição de dirigir a empresa petrolífera de Abu Dhabi. Debate continua até dia 12

Travar o consumo de combustíveis fósseis é um dos objetivos da COP 28 mas o presidente da conferência da ONU é também o dirigente da companhia petrolífera estatal de Abu Dhabi.

O sultão Al-Jaber tem passado parte do seu tempo a defender-se desta incoerência e esta segunda-feira sublinhou que a ciência tem pautado a sua vida, como argumento de defesa.

Palavras que não convencem o antigo vice-presidente dos Estados Unidos. Al Gore sublinhou que "a indústria do gás e do petróleo cometeu um erro ao escolher o CEO de uma das maiores e mais sujas, em muitos sentidos, empresas petrolíferas para presidir à COP28"

Esta segunda-feira ficou também marcada pelo compromisso entre a ucraniana DTEK e a dinamarquesa VESTAS, para a expansão do parque eólico em Mykolaiv, a pouco quilómetros da linha da frente.

As discussões continuam até ao dia 12. Um dos pontos mais quentes é a questão do financiamento do fundo de perdas e danos da mudança climática.