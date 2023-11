COP28 já começou e António Guterres pede apoio para África

De euronews

Cimeira do clima da ONU decorre num dos maiores produtores mundiais de petróleo até 12 de dezembro

Está aberta a COP28, a vigésima oitava cimeira do clima das Nações Unidas onde se espera que António Guterres surja com uma mensagem de urgência e uma proposta.

Em entrevista à France Press, o secretário-geral da ONU disse que o tempo de abrandar terminou. É preciso mesmo parar de usar combustíveis fósseis para evitar um aquecimento desastroso do planeta:

"A única coisa que continua a faltar é vontade política. É por isso que a COP é importante, para que as pessoas compreendam que continuamos a avançar numa direção muito errada. Se nada acontecer, estamos a caminhar para [um aquecimento] de 3 graus. E 3 graus será um desastre total."

Esta semana, António Guterres participou na conferência anual da ONU com a União Africana. O líder das Nações Unidas ficou com uma proposta para apresentar na Cop28:

"Precisamos de um apoio maciço a África. É um absurdo: África tem 60% da capacidade solar e tem 2% do investimento solar. Por isso, temos de criar uma aliança solar global para África."

Na expectativa de um reforço no investimento na produção de energia solar em África, António Guterres será uma das ilustres presenças nesta cimeira do clima, realizada nos Emirados Árabes Unidos, um dos maiores produtores de combustíveis fósseis do mundo.